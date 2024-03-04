Действуют по лекалам террористов: на Донбассе погибли и ранены спасатели, прибывшие на место удара россиян

Россияне не брезгуют террористическими методами

Россияне продолжают обстреливать Донецкую область из-за чего гибнут мирные жители. На этот раз под удар попала команда спасателей, которые приехали тушить пожар в Краматорском районе.

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в своем telegram-канале, россияне нанесли удар беспилотником по пожарной технике.

"Погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлик. Теперь им навсегда 29 и 31. Еще трое спасателей получили ранения, им оказывается медицинская помощь", — сообщил министр.

По его словам, спасатели Славянского гарнизона прибыли на место российского авиаудара, чтобы потушить пожар, но попали под повторный обстрел.

"У наших спасателей нет оружия, они рисковали своей жизнью, чтобы другие могли жить. Искренние соболезнования родным, близким и друзьям наших коллег", — добавил Клименко.

Стоит отметить, что подобную тактику неоднократно практиковали разные террористические организации на Ближнем Востоке и в Африке, когда после взрыва первой бомбы, они выжидали чтобы к месту происшествия подошли спасатели и люди, которые желают помочь, а затем взрывали вторую, чтобы максимизировать количество жертв.

Как сообщалось ранее, 3 марта россияне ударили по Курахово Донецкой области. По предварительным данным туда сбросили управляемую авиабомбу. 15 многоквартирных домов получили повреждения, пострадали 16 человек, из которых двое попали в больницу в тяжелом состоянии.