Їм було 8 та 10 років: в Одесі під завалами зруйнованої російським дроном багатоповерхівки знайдено тіла ще двох дітей

На руках росіян загибель ще двох маленьких українців

Увечері в неділю, 3 березня, в Одесі під завалами багатоквартирного будинку знайшли тіло 10-річного Сергія та 8-річної Злати. Йдеться про дітей військовослужбовців Олега та Тетяни Кравець, яких виявили раніше разом із маленькою дочкою.

Спочатку знайшли тіло хлопчика, а згодом і його сестри. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Щойно під завалами рятувальники виявили загиблого в результаті російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років", — йдеться у повідомленні.

За короткий час рятувальники витягли з-під завалів тіло дівчинки. Інформацію також підтвердив Олег Кіпер.

Раніше Олег Кіпер повідомляв, що через ворожого безпілотника життя втратили 10 людей. Серед них було троє дітей: Матвій (ще не виповнилося 3 роки), 8-місячна Єлизавета та чотиримісячний Тимофій.

Наразі список загиблих маленьких українців поповнили 8-річна Злата та 10-річний Сергій. Загальна кількість жертв збільшилась до 12 осіб. Росіяни одним ударом знищили сім’ю із трьома дітьми. Зазначимо, що Тетяна Кравець має старшого сина, який у момент трагедії перебував з бабусею та дідусем.

Нагадаємо, російський дрон ударив по багатоповерхівці в Одесі вночі 2 березня. Вранці було відомо про одну жертву та семеро постраждалих, але цей список незабаром поповнився. Вже до кінця дня було відомо про вісьмох загиблих.

"Телеграф" раніше повідомляв, що росіяни увечері 23 лютого атакували Одесу дронами. У результаті одна людина загинула, ще одна отримала серйозні поранення.