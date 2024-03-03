Им было 8 и 10 лет: в Одессе под завалами разрушенной российским дроном многоэтажки найдены тела еще двух детей

На руках россиян гибель еще двух маленьких украинцев

Вечером в воскресенье, 3 марта, в Одессе под завалами многоквартирного дома нашли тело 10-летнего Сергея и 8-летней Златы. Речь идет о детях военнослужащих Олега и Татьяны Кравец, которых обнаружили ранее вместе с маленькой дочерью.

Сначала нашли тело мальчика, а спустя короткое время и его сестру. Об этом информирует глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

"Только что под завалами спасатели обнаружили погибшего в результате российской атаки мальчика. Сергею было 10 лет", — говорится в сообщении.

Спустя короткое время спасатели извлекли из-под завалов тело девочки. Информацию также подтвердил Олег Кипер.

Ранее Олег Кипер сообщал, что из-за вражеского беспилотника жизни лишились 10 человек. Среди них было трое детей: Матвей (еще не исполнилось 3 года), 8-месячная Елизавета и четырехмесячный Тимофей.

Теперь список погибших маленьких украинцев пополнили 8-летняя Злата и 10-летний Сергей. Общее количество жертв увеличилось до 12 человек. Россияне одним ударом уничтожили семью с тремя детьми. Отметим, что у Татьяны Кравец есть старший сын, который в момент трагедии находился с бабушкой и дедушкой.

Напомним, российский дрон ударил по многоэтажке в Одессе ночью 2 марта. Утром было известно об одной жертве и семи пострадавших, но этот список вскоре пополнился. Уже к концу дня было известно о восьми погибших.

"Телеграф" ранее сообщал, что россияне вечером 23 февраля атаковали Одессу дронами. В итоге один человек погиб, еще один получил серьезные ранения.