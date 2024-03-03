Из-за дроновой атаки в Одессе погибли супруги военные вместе с детьми: что известно сейчас

Погибшие супруги воспитывали четырех детей

В результате российской террористической атаки по Одессе, произошедшей 2 марта, погибла многодетная семья военнослужащих. Тела супругов Олега и Татьяны Кравец, а также их семимесячной дочери Лизы спасатели деблокировали из-под обломков. Еще двоих детей до сих пор ищут.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на близких друзей семьи. Отмечается, что Олег и Татьяна познакомились на военной службе и впоследствии образовали семью. Муж был последним сыном своих родителей – его брат Евгений погиб в 2014 году в зоне АТО.

У погибшей Татьяны уже было трое детей от первого брака на момент встречи с Олегом. Их четвертый ребенок, общая дочь Лиза, родилась в июле прошлого года, 29 февраля малышке исполнилось семь месяцев.

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"Он взял ее с тремя детьми и они родили Лизоньку. Старший мальчик, Владимир, поехал в Рауховку к дедушке с бабушкой и остался жив, а трое погибли: общий ребенок и двое первого брака", — рассказала журналистам близкая подруга семьи.

Сейчас двоих детей погибших военных, девятилетнего Сергея и восьмилетнюю Злату, до сих пор ищут под завалами. Сотрудники ГСЧС обыскивают руины их квартиры, однако надежды найти детей живыми почти нет. Старшего сына на момент трагедии дома не было, он гостил у бабушки с дедушкой.

Напомним, российские террористы атаковали Одессу беспилотниками ночью, 2 марта. По состоянию на 3 марта, в результате атаки, погибли десять жителей многоэтажного дома. Восемь человек травмированы.