Удар шахеда вбив в Одесі сім'ю з 5 людей: ми знайшли їх спільні фото

Що про них відомо

Внаслідок російської атаки по Одесі 2 березня загинула багатодітна родина. Тіла подружжя Олега та Тетяни Кравець, а також їхньої семимісячної донечки Лізи рятувальники дістали з-під уламків вчора.

Сьогодні ввечері знайшли та деблокували тіла ще двох діточок з цієї родини: 10-річного Сергія та 8-річної Злати. Про це повідомив Олег Кіпер

Олег і Тетяна познайомились на військовій службі й згодом утворили сім'ю. Пізніше Тетяна звільнилась, аби доглядати новонароджену донечку. Олег був останнім сином своїх батьків — його брат Євген загинув у 2014 році в зоні АТО.

Фото загиблої родини внаслідок російської атаки по Одесі

У загиблої Тетяни вже було троє дітей від першого шлюбу на момент зустрічі з Олегом. Їхня четверта дитина, спільна донечка Ліза, народилася в липні минулого року, 29 лютого малечі виповнилося сім місяців. Зі всієї родини залишився тільки старший син Володимир, він поїхав до дідуся з бабусею та залишився живий.

Загибла родина в Одесі

Варто зазначити, що рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи, які тривали майже дві доби. Російські терористи вночі 2 березня атакували Одесу іранськими безпілотниками. Внаслідок теракту були пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі серед цивільного населення. Дрон влучив у спальному районі, зруйнувавши частину під’їзду з 18 квартирами.