Удар шахеда убил в Одессе семью из 5 человек: мы нашли их общие фото

Что о них известно

В результате российской атаки по Одессе 2 марта погибла многодетная семья. Тела супругов Олега и Татьяны Кравец, а также их семимесячной дочери Лизы спасатели извлекли из-под обломков вчера.

Сегодня вечером нашли и деблокировали тела еще двоих детей из этой семьи: 10-летнего Сергея и 8-летней Златы. Об этом сообщил Олег Кипер

Олег и Татьяна познакомились на военной службе и впоследствии образовали семью. Позже Татьяна уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочерью. Олег был последним сыном своих родителей – его брат Евгений погиб в 2014 году в зоне АТО.

Фото погибшей семьи в результате российской атаки по Одессе

У погибшей Татьяны уже было трое детей от первого брака на момент встречи с Олегом. Их четвертый ребенок, общая дочь Лиза, родилась в июле прошлого года, 29 февраля малышам исполнилось семь месяцев. Из всей семьи остался только старший сын Владимир, он уехал к дедушке с бабушкой и остался жив.

Погибшие супруги в Одессе

Стоит отметить, что спасатели ГСЧС завершили поисково-спасательные работы, которые длились почти двое суток. Российские террористы ночью 2 марта атаковали Одессу иранскими беспилотниками. В результате теракта были повреждены многоэтажки, есть пострадавшие среди гражданского населения. Дрон попал в спальный район, разрушив часть подъезда с 18 квартирами.