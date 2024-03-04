Отомстили за детей в Одессе: ВСУ нанесли прицельный удар по оккупантам в Херсонской области (видео)

Пилоты выполнили работу на высшем уровне

Украинские военнослужащие 4 марта нанесли прицельный удар управляемой авиабомбой по пункту россиян на временно оккупированной территории Херсонской области. На снаряде было послание для вражеской армии, из которого становится понятно, что эта атака была местью за гибель невинных детей в Одессе.

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук опубликовал видео в Телеграм. Он поблагодарил пилотов за успешную боевую работу.

На видео можно заметить момент взрыва и резкое задымление. Управляемая авиабомба четко попала в цель.

Командующий Воздушных сил опубликовал видео

На снаряде, который ударил по оккупантам, видна надпись. Украинские военнослужащие отомстили за детей, которые погибли в Одессе из-за вражеского беспилотника.

На абиабомбе было послание для вражеской армии

Напомним, что в ночь на 2 марта российский дрон влетел в многоэтажный дом. Поисково-спасательные работы проводили до вечера 3 числа. Ночной вражеский удар забрал жизни 12 человек, среди них 5 детей. Младшему ребенку было всего 4 месяца, а старшему ― почти 10 лет.

Среди погибших оказалась семья бывших военнослужащих Кравец. Олег и Татьяна познакомились на службе. У женщины уже было трое детей, но они не стали помехой для семейного счастья. Недавно у пары родился общий ребенок, дочь Лиза. Ей было всего 7 месяцев.

В ту жуткую ночь погибла вся семья, кроме старшего сына Татьяны. Он гостил у бабушки с дедушкой. Ранее "Телеграф" опубликовал фотографии семьи Кравец.