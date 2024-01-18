Десятки штук щомісяця: Франція постачатиме ЗСУ непрості авіабомби, чим вони цікаві

Постачання здійснюватимуться протягом усього року

Франція передасть Україні не лише десятки нових крилатих ракет SCALP, але й забезпечить ЗСУ своїми авіабомбами. А ці бомби не зовсім прості.

Так, за словами міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, з січня 2024 року його країна розпочне щомісячні поставки Україні плануючих авіабомб AASM (Хаммер). Він пояснив, що постачання здійснюватимуться партіями по 50 одиниць протягом усього року. Тобто за рік Франція передасть до ЗСУ до 600 таких авіабомб.

Що таке AASM (Хаммер)

Авіабомби даного типу є високоточними авіаційними боєприпасами всепогодної дії, які запускаються поза зоною дії протиповітряної оборони противника і вражають цілі без ризику для літаків. AASM складається з комплекту фронтального наведення та заднього комплекту розширення дальності, що відповідає некерованій бомбі. Зброя є модульною, оскільки в неї можуть бути інтегровані різні типи блоків наведення та різні типи бомб.

Базова версія оснащена 250 кілограмовою бомбою плюс гібридна інерційна навігаційна система (INS)/система глобального позиціонування (GPS). Інші варіанти додають інфрачервоне або лазерне наведення підвищення точності.

Існують також версії із корпусами бомб масою 125 кг, 500 кг або 1000 кг.

Дальність дії бомб варіюється від висоти, з якої вони були запущені. Так, наприклад, за умови, що літак був високо, бомба може летіти на відстань до 70 кілометрів, а якщо низько, то до 15 кілометрів.

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