Десятки штук ежемесячно: Франция будет поставлять ВСУ непростые авиабомбы, чем они интересны

Поставки будут осуществляться на протяжении всего года

Франция передаст Украине не только десятки новых крылатых ракет SCALP, но и будет снабжать ВСУ авиабомбами. А бомбы эти не совсем простые.

Так, по словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, с января 2024 года его страна приступит к ежемесячным поставкам Украине планирующих авиабомб AASM (Хаммер). Он объяснил, что поставки будут осуществляться партиями по 50 единиц на протяжении всего года. То есть за год Франция передаст в ВСУ до 600 таких авиабомб.

Что такое AASM (Хаммер)

Авиабомбы данного типа представляют собой высокоточные авиационные боеприпасы всепогодного действия, которые запускаются вне зоны действия противовоздушной обороны противника и поражают цели без риска для самолетов. AASM состоит из комплекта фронтального наведения и заднего комплекта расширения дальности, соответствующего неуправляемой бомбе. Оружие является модульным, поскольку в него могут быть интегрированы различные типы блоков наведения и разные типы бомб.

Базовая версия оснащена 250-килограммовой бомбой плюс гибридная инерциальная навигационная система (INS)/система глобального позиционирования (GPS). Другие варианты добавляют инфракрасное или лазерное наведение для повышения точности.

Существуют также версии с корпусами бомб массой 125 кг, 500 кг или 1000 кг.

Дальность действия бомб варьируется от высоты, с которой они были запущены. Так, например, при условии, что самолет находился высоко, то бомба может лететь на расстояние до 70 километров, а если на низкой, то до 15 километров.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты объяснили, зачем Украине французские Mirage-2000D.