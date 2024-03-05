У россиян больше нет монополии на авиаудары, но радоваться рано: о чем говорит применение ВСУ французских бомб

Количество применений авиабомб россиянами и ВСУ несопоставимо

Украина, по всей видимости, впервые применила корректируемые авиабомбы AASM Hammer ("Молот") французского производства. Это подрывает монополию россиян на применения дальнобойных авиационных бомб, однако показывает, что у ВСУ такого оружия явно недостаточно.

Как говорится в материале Forbes, Украина может получать около 50 таких "Молотов" в месяц от Франции, но беда заключается в том, что россияне могут применять около 100 подобных бомб в день.

Хотя российские аналоги уступают французским в дальности поражения (40 километров против 70), но этого все равно достаточно, чтобы разрушать передовые украинские укрепления и наносить удары по прифронтовых городах.

В материале говорится, что выйти на паритет в применении КАБ на поле боя Украина никогда не сможет, если останется без помощи США, поскольку помощь Европы в этом плане выглядит весьма ограниченной.

Отмечается, что ВСУ уже имели возможность применять на поле боя американские КАБ JDAM с дальностью поражения до 40 километров, однако их поставки прекратились после того, как пророссийские республиканцы в Конгрессе заблокировали помощь Украине еще в октябре прошлого года.

Издание подчеркивает, что в настоящее время Россия обладает огромным преимуществом над Украиной в воздушной и наземной огневой мощи, а без помощи США ВСУ остались без сотен тысяч снарядов.

"Очевидный урок для противников российской агрессии заключается в том, что Соединенные Штаты с их мощной экономикой и оборонно-промышленной базой остаются незаменимыми. Да, Франция, Чехия и другие европейские страны могут поставлять Украине те типы боеприпасов, которые ей нужны для самообороны. Но не в достаточных количествах и не достаточно быстро", — отмечается в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что такое КАБ AASM Hammer, а также писал о характеристиках американской бомбы JDAM.