В Воздушных силах объяснили, почему в Одессе ПВО не сбивает все шахеды

На подступах к городу тяжело работать

В ночь вторника, 5 марта, Одесса попала под очередную атаку вражескими дронами, в городе прогремело много взрывов. Специфическое географическое расположение города не всегда позволяет противовоздушной обороне перехватить российские ракеты и дроны.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Он также отметил, что запуск шахедов из Крыма или других южных регионов оказывает негативное влияние на результативность работы ПВО.

"К сожалению, не удается уничтожать все беспилотники, которыми атакует Россия с юга. В частности, из оккупированного Крыма, а также из Приморско-Ахтарска наносят удары. На этот раз Балаклава именно оттуда были запущены беспилотники", — сказал спикер Воздушных сил.

По его словам, в Одессе множество домов и инфраструктуры, которые расположены на побережье Черного моря. Именно это и усложняет работу ПВО.

"Расположение противовоздушной обороны именно в Одесском регионе построено так, что не всегда удается перехватывать и беспилотники, и ракеты на подступах к самому городу. Это вызвано его географическим расположением", – заявил Игнат.

Ранее "Телеграф" писал, что во время ночной атаки 5 марта в Одессе есть прилеты и сбиты 18 дронов силами ПВО.