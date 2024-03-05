Нічна атака на Одесу: "шахеди" кружляли над житловими районами, є прильоти (фото та відео)

За ніч збито 18 "шахедів"

У ніч на вівторок, 5 березня, Одеса зазнала масштабного нальоту російських безпілотників. У місті було чути численні вибухи, дрони кружляли над житловими та промисловими районами міста та передмістя.

"Вночі ворог знову підступно атакував ударними дронами типу "Shahed-131/136". Повторення злочинної тактики маневрів над житловими та промисловими районами Одеси і передмістя створювало реальну загрозу мирним жителям, ускладнюючи роботу ППО", — повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони Півдня.

На жаль, не вдалося уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено будинки рекреаційного об’єкту. Спалахнула пожежа, але її було оперативно ліквідовано. Оздоровчий заклад не працює з початку повномасштабного вторгнення. Крім того, пошкоджено приватний будинок із причалом та господарськими спорудами. За попередніми даними, постраждалих немає.

Як повідомили у Повітряних силах України, у ніч на 5 березня росіяни атакували Україну 22-ма "шахедами". Вони запустили їх із території Балаклави (Крим).

"До відображення повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Внаслідок бойової роботи протиповітряною обороною знищено 18 "шахедів" у межах Одеської області", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", 2 березня окупанти завдали удару по житловій багатоповерхівці в Одесі. Дрон поцілив по спальному району, зруйнувавши частину під’їзду із 18-а квартирами. Згідно з останніми даними, там загинули 12 мирних жителів, включаючи п’ятьох дітей.