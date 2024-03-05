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Війна — день 741: ЗСУ зупинили просування росіян під Авдіївкою, але вони знайшли нову ціль

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Бої за Україну продовжуються Новина оновлена 05 березня 2024, 01:21
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують атакувати на різних напрямках, фокусуючи свою увагу та сили в районах Авдіївки та Мар’їнки. Зокрема, однією з пріоритетних цілей для окупантів став населений пункт Новомихайлівка, де вони намагаються вибити українських захисників тактикою штурмів малими групами. Тим часом у ЗСУ кажуть, що їм вдалося повністю зупинити просування росіян під Авдіївкою.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Кілька груп БПЛА атакували Одесу, через що там було чути численні вибухи. Про руйнування поки не повідомлялося, проте ще кілька груп було помічено у Чорному морі

00:00 Російські окупанти запустили групу ударних безпілотників у бік Одеси.

Про те, що відбувалося 2 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 738: російські війська наступають на низці напрямків, ЗСУ обороняються

Із ситуацією в Україні за 3 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 739: жалоба в Одесі, важкі бої на сході

Інформацію за 4 березня лютого дивіться за посиланням: Війна — день 740: росіяни наступають на сході та півдні, спекотно під Роботино та Авдіївкою

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#Україна #Росія #Війна