Росіяни кидають усі сили на ще один населений пункт на Донбасі: карта від Deep State

ЗСУ відбивають атаки росіян у районі Новомихайлівки, ворог іде малими штурмовими групами

Збройні Сили України ведуть бої із російськими загарбниками на східних околицях Новомихайлівки під Мар’їнкою. За його словами, кількість атак окупантів на цьому напрямі більша, ніж під Авдіївкою.

Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховий. Подробиці він озвучив у коментарі LIGA.net.

Він наголосив на тому, що оборонна операція триває. Бої точаться на околицях. Росіяни вже тривалий час намагаються захопити селище тактикою малих штурмових груп.

Лиховий додав, що противник завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів, а також активно застосовує FPV-дрони. Незважаючи на це, Сили оборони продовжують стримувати армію Росії.

Фронт у районі Новомихайлівки (Карта: DeepState)

Інформацію про те, що ворог посилив тиск на Новомихайлівку, раніше повідомив український аналітичний OSINT-канал Deep State написав, що ворог і продовжує закріплюватися в селищі.

"Вибити їх звідти за такої лінії зіткнення буде практично нереально", — заявили оглядачі.

Нагадаємо, що 3 березня повідомлялося, що найбільше боїв було на Новопавлівському напрямку (район Мар’їнки). Також росіяни активно наступають у Авдіївки та Бахмута.

Раніше "Телеграф" писав, що в мережі показали супутникові знімки Авдіївки "до" та "після" приходу армії РФ.