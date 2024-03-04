Россияне бросают все силы на еще один населенный пункт на Донбассе: карта от Deep State

ВСУ отбивают атаки россиян в районе Новомихайловки, враг идет малыми штурмовыми группами

Вооруженные Силы Украины ведут бои с российскими захватчиками на восточных окраинах Новомихайловки под Марьинкой. По его словам, количество атак оккупантов на данном направлении больше, чем под Авдеевкой.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий. Подробности он озвучил в комментарии LIGA.net.

Он акцентировал на том, что оборонная операция продолжается. Бои идут на окраинах. Россияне уже продолжительное время пытаются захватить поселок тактикой малых штурмовых групп.

Лыховий добавил, что противник наносит массированные артиллерийские и авиационные удары, а также активно применяет FPV-дроны. Не смотря на это Силы обороны продолжают сдерживать армию России.

Фронт в районе Новомихайловки (Карта: DeepState)

Информацию о том, что враг усилил давление на Новомихайловку ранее сообщил украинский аналитический OSINT-канал Deep State написал, что враг и продолжает закрепляться в поселке.

"Выбить их оттуда при такой линии столкновения будет практически нереально", — заявили обозреватели.

Напомним, что 3 марта сообщалось, что больше всего боев было на Новопавловском направлении (район Марьинки). Также россияне активно наступают у Авдеевки и Бахмута.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети показали спутниковые снимки Авдеевки "до" и "после" прихода армии РФ.