Война — день 741: ВСУ остановили продвижение россиян под Авдеевкой, но они нашли новую цель

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают атаковать на разных направлениях, фокусируя свое внимание и силы в районах Авдеевки и Марьинки. В частности одной из приоритетных целей для оккупантов стал населенный пункт Новомихайловка, где они пытаются выбить украинских защитников тактикой штурмов малыми группами. Тем временем в ВСУ говорят, что им удалось полностью остановить продвижение россиян под Авдеевкой.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские оккупанты запустили группу ударных беспилотников в сторону Одессы.

О том, что происходило 2 марта, читайте в материале: Война — день 738: российские войска наступают на ряде направлений, ВСУ обороняются

С ситуацией в Украине за 3 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 739: траур в Одессе, тяжелые бои на востоке

Информацию за 4 марта февраля смотрите по ссылке: Война — день 740: россияне наступают на востоке и юге, жарко под Работино и Авдеевкой