Война — день 740: россияне наступают на востоке и юге, жарко под Работино и Авдеевкой

Оперативно о главном в сутки

Сегодня 4 марта 2024 года. Украина отражает широкомасштабное российское вторжение уже 740 дней. Ситуация на фронтах сложная, но контролируемая: российские террористы рвутся в наступление, но украинские войска удерживают позиции и отбивают атаки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские беспилотники не фиксируются. Активности авиации террористов в небе тоже нет.

Информацию за 1 марта февраля смотрите по ссылке: Война — день 737: фронт держится, на Марьинском направлении тяжелые бои

О том, что происходило 2 марта, читайте в материале: Война — день 738: российские войска наступают на ряде направлений, ВСУ обороняются

С ситуацией в Украине за 3 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 739: траур в Одессе, тяжелые бои на востоке