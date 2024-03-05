"На поле бою повернулася богиня війни": у ЗСУ натякнули на дуже добрі новини

Офіційно про постачання снарядів союзники не повідомляли

Поки країни НАТО шукають способів передати Україні якнайбільше боєприпасів, на Донецькому напрямку відновилися бої. Ймовірно, частина допомоги вже прибула до країни.

На те, що у ЗСУ міг поповнитися запас снарядів, натякнув боєць ЗСУ, а в минулому відомий блогер Олександр Карпюк він же Серж Марко. За його словами, українські воїни поновили артилерійські дуелі.

Як зазначив Карпюк, за останню добу лінія під Донецьком "перетворилася на чергове пекло". З обох боків працює артилерія, танки, авіація та інша техніка. Але якщо раніше ВСУ мінімально відповідали росіянам через те, щоб було мало снарядів, то зараз жорсткі бої відновилися.

"Якщо раніше це все прилітало до нас із мінімальною відповіддю, то зараз хер**іть все, Цезарі, гаубиці, тупо день і ніч. На поле бою повернулася богиня війни артилерія. Славимо її", — написав Олександр Карпюк.

Він припустив, що запаси снарядів поповнилися, хоча офіційно про постачання не оголошувала жодна з країн-союзниць.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи може Росія знову наступати на Україну. Експерт вважає, що приховати це від української розвідки неможливо.