Ще одна країна доєдналася до фінансування закупівлі снарядів для України, які знайшла Чехія

Німеччина планує профінансувати значну частину витрат коаліції на придбання "чеських" снарядів"

Німеччина також приєдналася до фінансування закупівлі артилерійських снарядів для України, які знайшла Чехія. Міністерство оборони Німеччини заявило, що хоче покрити "значну частину" загальних витрат на придбання снарядів.

Про це повідомляє German Aid to Ukraine. Відзначається, що переговори про фінансування знаходяться "на дуже просунутій стадії".

Скільки грошей надасть Німеччина і який тип боєприпасів — 122 або 155 мм — буде профінансовано, поки невідомо. Буквально за день до заяви президента Чехії Олаф Шольц заявив, що Німеччина цього року закупить 120 тисяч 122-міліметрових артилерійських снарядів і поставить їх в Україну — імовірно, на тризначну мільйонну суму", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Чехія знайшла за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які необхідні Україні. За її планом доставити 800 тисяч снарядів країна зможе за лічені тижні. Однак для цього потрібна підтримка та фінансування інших країн.

Європейський Союз намагається зібрати 1,5 мільярда доларів на закупівлю артилерійських снарядів для України. Низка країн вже прилюдно заявила про підтримку ініціативи, тоді як інші держави, цілком можливо, будуть фінансувати закупівлі таємно.

Українські військові скоро отримають перші партії з сотень тисяч снарядів калібру 155 міліметрів. Снаряди прийнято рішення придбати коштом країн Європейського Союзу в рамках міжнародної програми з постачання Україні військової допомоги.