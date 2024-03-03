Еще одна страна присоединилась к финансированию закупок снарядов для Украины, которые нашла Чехия

Германия планирует профинансировать значительную часть расходов коалиции на приобретение "чешских" снарядов

Германия также присоединилась к финансированию закупок артиллерийских снарядов для Украины, которые нашла Чехия. Министерство обороны Германии заявило, что хочет покрыть "значительную часть" общих расходов на приобретение снарядов.

Об этом сообщает German Aid to Ukraine. Отмечается, что переговоры о финансировании находятся "на очень продвинутой стадии".

Сколько денег предоставит Германия и какой тип боеприпасов – 122 или 155 мм – будет профинансирован, пока неизвестно. Буквально за день до заявления президента Чехии Олаф Шольц заявил, что Германия в этом году закупит 120 тысяч 122-миллиметровых артиллерийских снарядов и поставит их в Украину – предположительно на трехзначную миллионную сумму», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Чехия нашла за границей источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые необходимы Украине. По ее плану доставить 800 тысяч снарядов страна сможет в считанные недели. Однако для этого требуется поддержка и финансирование других стран.

Европейский Союз пытается собрать 1,5 млрд долларов на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Ряд стран уже публично заявил о поддержке инициативы, тогда как другие государства, вполне возможно, будут финансировать закупки тайно.

Украинские военные скоро получат первые партии сотен тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Снаряды принято решение приобрести на средства стран Европейского Союза в рамках международной программы по поставке Украине военной помощи.