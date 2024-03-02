Китай помог? Военный эксперт раскрыл интересные детали о новых российских снарядах

Придуманные в Советском Союзе, снаряды были усовершенствованы

Деградация российской военной промышленности настолько значительна, что россиянам пришлось получить лицензионное разрешение от Китая на производство осколочно-фугасных боеприпасов. Как следствие, армия РФ уже использует новые 122-мм выстрелы ОФ-56ИМ-1.

Об этом пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отмечает, что так же, вполне возможно, что россияне просто скопировали разработку китайцев и без лицензии, ведь поставки данного оружия именно с Китая маловероятны.

В первую очередь Коваленко замечает, что ОФ-56ИМ-1 являются копией советских Д-30, но только эволюционировал он в Китае.

"Вот только если у россиян классический ОФ-462 не эволюционировал за время существования российского ВПК, то китайцы не только создали широкую номенклатуру разных ОФ выстрелов для своей Д-30, но и значительно улучшили их характеристики, в том числе и благодаря внесению конструктивных изменений. Именно такие изменения замечаются в ОФ-56ИМ-1", — отмечает военно-политический обозреватель.

Он пишет, что присоединение Китая к Ирану и КНДР, которые уже передают оружие России, вполне возможно.

"Дело в том, что в России развитие отрасли боеприпасов, мягко говоря, деградировало. Даже хвалёный 152-мм "Краснополь" это безбожно устаревшая разработка советских времён, с сомнительной концепцией поражающего импульса и до стыдливо-низкой ударной скорости 230 м/с, но никак не плод российского оружейного "гения". Хотя российский оружейный "гений" даже до такого не смог дойти, продолжая рефлексировать на сорокалетний "Краснополь", но не о том речь", — пишет Коваленко.

По его мнению, РФ либо получила от Китая лицензию на производство копии их 122-мм ОФ Type 96, либо, каким-то образом получила доступ к разработке и скопировала её.

"Прямые поставки из Китая вызывают сомнения, но ничего нельзя исключать. Хотя, если бы они начались, то таких снарядов было бы в зоне БД уже каждый второй выстрел, учётом возможностей ВПК КНР", — отмечает эксперт.

Так же он заметил, что ранее Китай копировал советские образцы вооружений, но сейчас "настало время, когда деградирующий ВПК России копирует китайские разработки, созданные на базе советских/российских образцов".

Ранее "Телеграф" писал, что Северная Корея приостановила поставки боеприпасов в Россию морским путем. Возможно, это связано с проблемами производства в КНДР, или логистическими затруднениями.