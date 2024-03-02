У России возникли проблемы с поставками снарядов от КНДР: что узнали СМИ

Начиная с 12 февраля, на спутниковых снимках не видно ни одного крупного грузового судна вблизи двух причалов в Расоне, где обычно загружается оружие

Северная Корея приостановила поставки боеприпасов в Россию морским путем. Возможно, это связано с проблемами производства в КНДР, или логистическими затруднениями.

Суда с оружием не появлялись в портах в течение последних недель, сообщило южнокорейское издание NK Pro. Четыре судна — "Ангара", "Майя-1", "Мария" и Lady R — перевозили боеприпасы в РФ, совершив не менее 32 рейсов. Последний раз судно "Майя-1" заходило в порт Расон в Северной Корее 12 февраля, а Lady R — 4 февраля. Все эти корабли находятся под санкциями Министерства финансов США за вероятную причастность к перевозке военной техники и боеприпасов из КНДР в Россию.

За это время также не фиксировалось доставки контейнеров на экспортный причал. При этом контейнеры, которые доставили "Майя-1" и Lady R в начале февраля, в течение последних недель остаются в порту. Возможно, они пусты, либо нет необходимости срочно доставлять их к местам назначения в Северной Корее.

Начиная с 12 февраля, на спутниковых снимках не видно ни одного крупного грузового судна вблизи двух причалов в Расоне, где обычно загружается оружие. Кроме того, снимки свидетельствуют, что в порт Расон не подвозили контейнеры по железной дороге из внутренних регионов Северной Кореи.

Возможно, операция остановлена из-за проблем с производством в Северной Корее или других логистических трудностей. Однако нельзя исключать и того, что оружие передается в Россию воздушным или железнодорожным транспортом через общую границу двух стран.

Как ранее сообщал "Телеграф", с августа 2023 года российские террористы получили от северокорейского режима не менее 2,5 млн единиц артиллерийских снарядов. Грузы возили российские транспортные суда из порта Наджин в КНДР в порты Дунай и Восточный в Приморском крае РФ.