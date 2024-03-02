Уже скоро привезут: Украина ждет снаряды, которые нашла Чехия

В течение нескольких недель Украина может получить первые партии снарядов

Украинские военные скоро получат первые партии сотен тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, которые нашла для Украины Чехия. Снаряды решено приобрести на средства стран Европейского Союза в рамках международной программы по поставке Украине военной помощи.

Об этом пишет издание Bloomberg. В материале напоминается, что сейчас ЕС играет первую скрипку в вопросе о помощи Украине, поскольку помощь от США намертво застыла в Палате представителей Конгресса США.

В течение нескольких недель Украина может получить первые партии снарядов. Чехия выступает в этой инициативе посредником и координатором правительств других европейских стран, которые выразили желание профинансировать закупку снарядов, сказал Ян Иреш, генеральный директор Чехии по оборонной политике и стратегии.

"Инициатива Чешской Республики — это один из способов продемонстрировать, что мы действительно что-то делаем, а не ждем того, что произойдет на холме", — сказал он, имея в виду бездействие США.

По словам Иреша, ряд стран Европы являются участниками инициативы, однако подробности пока раскрывать не стал. Иреш пообещал, что детали участия тех или иных стран, финансирование и продавец боеприпасов, возможно, будут сообщены после того, как все снаряды окажутся в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Чехия нашла за границей источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые необходимы Украине. По ее плану доставить 800 тысяч снарядов страна сможет в считанные недели. Однако для этого требуется поддержка и финансирование других стран.

Европейский Союз пытается собрать 1,5 миллиарда долларов на покупку сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Ряд стран уже публично заявил о поддержке инициативы, тогда как другие государства, вполне возможно, будут финансировать закупки тайно.