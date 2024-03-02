Вже скоро привезуть: Україна чекає на снаряди, які знайшла Чехія

Протягом кількох тижнів Україна може отримати перші партії снарядів

Українські військові скоро отримають перші партії з сотень тисяч снарядів калібру 155 міліметрів, які знайшла для України Чехія. Снаряди прийнято рішення придбати коштом країн Європейського Союзу в рамках міжнародної програми з постачання Україні військової допомоги.

Про це пише видання Bloomberg. В матеріалі нагадується, що зараз ЄС грає першу скрипку в питанні допомоги Україні, оскільки допомога від США намертво застигла у Палаті представників Конгресу США.

Протягом кількох тижнів Україна може отримати перші партії снарядів. Чехія виступає в цій ініціативі посередником та координатором урядів інших європейських країн, які висловили бажання профінансувати закупівлю снарядів, сказав виданню Ян Іреш, генеральний директор Чехії з оборонної політики та стратегії.

"Ініціатива Чеської Республіки — це один зі способів продемонструвати, що ми справді щось робимо, а не чекаємо того, що станеться на пагорбі", – сказав він, маючи на увазі бездіяльність США.

За словами Іреша, низка країн Європи є учасниками ініціативи, проте подробиці поки що розкривати не став. Іреш пообіцяв, що деталі участі тих або інших країн, фінансування та продавця боєприпасів, можливо, буде повідомлено після того, як усі снаряди опиняться в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Чехія знайшла за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які необхідні Україні. За її планом доставити 800 тисяч снарядів країна зможе за лічені тижні. Однак для цього потрібна підтримка та фінансування інших країн.

Європейський Союз намагається зібрати 1,5 мільярда доларів на закупівлю сотень тисяч артилерійських снарядів для України. Низка країн вже прилюдно заявила про підтримку ініціативи, тоді як інші держави, цілком можливо, будуть фінансувати закупівлі таємно.