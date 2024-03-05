"На поле боя вернулась богиня войны": в ВСУ намекнули на очень хорошие новости

Официально о поставках снарядов союзники не сообщали

Пока страны НАТО ищут способы передать Украине как можно больше боеприпасов, на Донецком направлении возобновились бои. Вероятно, часть помощи уже прибыла в страну.

На то, что у ВСУ мог пополниться запас снарядов намекнул боец ЗСУ, а в прошлом известный блогер Александр Карпюк он же Серж Марко. По его словам, украинские воины возобновили артиллерийские дуэли.

Как отметил Карпюк, за последние сутки линия под Донецком "превратилась в очередное ад". С обеих сторон работает артиллерия, танки, авиация и другая техника. Но если до этого ВСУ минимально отвечали россиянам из-за того, чтобы было мало снарядов, то сейчас жесткие бои возобновились.

"Если раньше это все прилетало к нам с минимальным ответом, то сейчас хер**ит все, Цезари, гаубицы, тупо день и ночь. На поле боя вернулась богиня войны артиллерия. Славим ее", — написал Александр Карпюк.

Он предположил, что запасы снарядов пополнились, хотя и официально о поставках не объявлял ни одна из стран-союзниц.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, может ли Россия снова наступать на Украину. Эксперт считает, что скрыть это от украинской разведки невозможно.