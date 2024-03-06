Досталось и Хмельнитчине: из-за атаки "шахедов" в области есть проблемы с электричеством

Обесточенными остаются несколько населенных пунктов

Россияне в ночь на 6 марта атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во время воздушной тревоги жители в Хмельницкой области слышали звуки взрывов.

В пределах Хмельнитчины силы ПВО сбили 6 вражеских беспилотников. Об этом проинформировала пресс-служба Хмельницкой ОГА в Telegram.

Власти региона сообщили, что в результате атаки поврежден объект инфраструктуры. В области есть проблемы с электричеством. Обесточенными остаются несколько населенных пунктов.

Кроме того, по информации местной власти, есть повреждения кровли и потолка в одном из частных домов. Погибших и пострадавших нет.

Все соответствующие службы работают над устранением нанесенных повреждений.

Всего же россияне за минувшую ночь применили для удара по нашей стране 42 ударных беспилотника, а также 5 зенитных управляемых ракет С-300. В Воздушных силах Украины сообщили, что ракеты россияне запускали с оккупированных территорий Донецкой области.

Ранее "Телеграф" сообщил, что ночью россияне атаковали "шахедами" Сумы. В разных частях города произошло три прилета. Есть пострадавшие и разрушения. Начал работу штаб по ликвидации последствий российских ударов.