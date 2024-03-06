Російська ракета в Одесі цілила у кортеж Зеленського? Що пишуть іноземні ЗМІ

Армія РФ вдарила вдень по Одесі якраз у той момент, коли в місті проходила зустріч президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Ймовірно, метою окупантів був саме кортеж українського президента.

Про це повідомляють ЗМІ Греції, зокрема Protothema.gr із посиланням на свої джерела в уряді. За їхніми даними, обидва політики цілі та неушкоджені. попри те, що кортеж Володимира Зеленського перебував менше, ніж за 200 метрів від вибуху. За інформацією ЗМІ, армія РФ могла запустити балістичну ракету типу "Онікс" чи "Іскандер".

"Кортеж президента України Володимира Зеленського, який перебував за 150 метрів від грецької делегації на чолі з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, був атакований російською ракетою об 11:43 у середу (6 березня 2024 р.). Немає жодних проблем з безпекою прем'єр-міністра та грецької місії", — повідомили офіційні джерела Protothema.gr.

Також державний міністр Греції Ставрос Папаставру підтвердив, що з членами грецької місії все гаразд. До речі, візит грецького прем'єр-міністра в Україну було організовано в умовах надзвичайної таємності. Кіріакос Міцотакіс прибув до України рано-вранці і планував провести тут кілька годин перед своїм візитом до Бухаресту на саміт ЄНП. Загалом у грецьку місію, крім прем'єр-міністра, входить ще 8 осіб та їхня охорона.

Лідери двох країн провели пресконференцію та обговорили подальшу підтримку Грецією України, але в онлайн-трансляції не було через безпеку. Кіріакос Міцотакіс наголосив, що Греція продовжить підтримувати Україну в межах своїх можливостей і так, щоб не послабити оборонну міць країни. Крім того, Греція підтримує європейську та євроатлантичну перспективу України.

За даними грецьких ЗМІ, президент України та прем'єр-міністр Греції відвідали зруйнований житловий будинок, який російські солдати зруйнували під час обстрілу Одеси 2 березня. Загалом загинули 12 людей, з яких п'ятеро дітей. Також стверджується, що вони відвідали одеський порт та Спасо-Преображенський собор, щоб дізнатися про поточні реставраційні роботи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ворог атакував Одесу також і в ніч на 6 березня. По місту вдарили іранськими дронами "Шахед", але сили ППО змогли збити 18 з них.