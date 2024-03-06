Российская ракета в Одессе целила в кортеж Зеленского? Что пишут иностранные СМИ

По данным СМИ, оба политика не пострадали

Армия РФ ударила днем по Одессе как раз в тот момент, когда в городе проходила встреча президента Владимира Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Вероятно, целью оккупантов был именно кортеж украинского президента.

Об этом сообщают СМИ Греции, в том числе и Protothema.gr со ссылкой на свои источники в правительстве. По их данным, оба политики целы и невредимы, несмотря на то, что кортеж Владимира Зеленского был менее, чем в 200 метрах от взрыва. По информации СМИ, армия РФ могла запустить баллистическую ракету типа "Оникс" или "Искандер".

"Кортеж президента Украины Владимира Зеленского, находившийся в 150 метрах от греческой делегации во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, был атакован российской ракетой в 11:43 в среду (6 марта 2024 г.). Нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой миссии", — сообщили официальные источники Protothema.gr.

Также государственный министр Греции Ставрос Папаставру подтвердил, что с членами греческой миссии все в порядке. К слову, визит греческого премьер-министра в Украину был организован в условиях крайней секретности. Кириакос Мицотакис прибыл в Украину рано утром и планировал провести здесь несколько часов перед своим визитом в ​​Бухарест на саммит ЕНП. Всего в греческую миссию, помимо премьер-министра, входит еще 8 человек и их охрана.

Лидеры двух стран провели пресс-конференцию и обсудили дальнейшую поддержку Грецией Украины, но в онлайн-трансляции не было из-за соображений безопасности. Кириакос Мицотакис подчеркнул, что Греция продолжит поддерживать Украину в пределах своих возможностей и так, чтобы не ослабить оборонную мощь страны. Кроме того, Греция поддерживает европейскую и евроатлантическую перспективу Украины.

По данным греческих СМИ, президент Украины и премьер-министр Греции посетили разрушенный жилой дом, который российские солдаты разрушили во время обстрела Одессы 2 марта. Всего погибли 12 человек из которых пятеро детей. Также утверждается, что они посетили одесский порт и Спасо-Преображенский собор, чтобы узнать о текущих реставрационных работах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что враг атаковал Одессу также и в ночь на 6 марта. По городу ударили иранскими дронами "Шахед", но силы ПВО смогли сбить 18 из них.