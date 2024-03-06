В Украине объявлялась масштабная воздушная тревога: была ли угроза обстрела

Угроза миновала, ведь вылет был не боевой

Утро среды, 6 марта, началось с масштабной воздушной тревоги по всей Украине. Объявляли ее из-за взлета вражеского борта МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ. По данным мониторинговых чатов, взлет был осуществлен из аэродрома "Саваслейка".

"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.

9:08 – отбой воздушной тревоги по всей Украине.

Карта тревог состоянием на 9:09

9:06 – отбои начали распространяться по областям, ведь, как пишут мониторы, вражеские самолеты угрозы не представляют.

9:04 — зафиксировано два истребителя МиГ-31К в небе. Тренировки возле Липецка, по данным мониторинговых чатов.

8:50 — пусков ракет не было зафиксировано, но угроза сохраняется.

8:44 — воздушная тревога охватила всю территорию Украины.

Карта тревог состояние на 8:45

8:42 — воздушная тревога начала распространяться из северных областей Украины.

В чем опасность МиГ-31К и почему каждый раз объявляют масштабную воздушную тревогу

МиГ-31К – это российский истребитель МиГ-31, модифицированный под гиперзвуковую ракету "Кинжал". Самая большая опасность МиГ-31К заключается в его способности запускать эту ракету. Ракеты "Кинжал" — сложная цель для систем ПВО, которые имеет Украина.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на среду, 6 марта, Россия атаковала Украину несколькими группами "шахедов". В общей сложности россияне применили для удара по нашей стране 42 ударных беспилотника, а также 5 зенитных управляемых ракет С-300.