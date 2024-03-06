Ночью россияне запустили по Украине почти полсотни "шахедов" и не только: как сработала ПВО

Враг бил с четырех направлений

В ночь на среду, 6 марта, Россия атаковала Украину несколькими группами "шахедов". Всего они применили для удара по нашей стране 42 ударных беспилотника, а также 5 зенитных управляемых ракет С-300.

В Воздушных силах Украины сообщили, что ракеты россияне запускали с оккупированных территорий Донецкой области. Пуски "шахедов" враг производил с четырех направлений – Чауда и Балаклава – Крым, а также с территории Курской области и Приморско-Ахтарска (РФ).

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы. В результате боевой работы сбиты 38 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей", — сказано в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", ночью россияне атаковали "шахедами" Сумы. В разных частях города произошло три прилета. Есть пострадавшие и разрушения. Начал работу штаб по ликвидации последствий российских ударов.