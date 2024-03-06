В Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога: чи була загроза обстрілу

Загроза минула, адже виліт був не бойовий

Ранок середи, 6 березня, почався з масштабної повітряної тривоги по всій Україні. Оголошено її було через зліт ворожого борту МіГ-31К.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. За даними моніторингових чатів, зліт було здійснено з аеродрому "Саваслейка".

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — йдеться у повідомленні.

9:08 — відбій повітряної тривоги по всій Україні.

Мапа тривог станом на 9:09

9:06 — відбої почали поширюватись по областях, адже, як пишуть монітори, ворожі літаки загрози не становлять.

9:04 — зафіксована два винищувачі МіГ-31К у небі. Тренування біля Липецька, за даними моніторингових чатів.

8:50 — пусків ракет не було зафіксовано, але загроза зберігається.

8:44 — повітряна тривога охопила всю територію України.

Мапа повітряних тривог станом на 8:45

8:42 — повітряна тривога почала поширюватись з північних областей України.

У чому небезпека МіГ-31К і чому щоразу оголошують масштабну повітряну тривогу

МіГ-31К — це російський винищувач МіГ-31, модифікований під гіперзвукову ракету "Кинджал". Найбільша небезпека МіГ-31К полягає в його здатності запускати цю ракету. Ракети "Кинджал" — складна ціль для систем ППО, які має Україна.

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч проти середи, 6 березня, Росія атакувала Україну кількома групами "шахедів". Загалом росіяни застосували для удару по нашій країні 42 ударні безпілотники, а також 5 зенітних керованих ракет С-300.