Вночі росіяни запустили по Україні майже півсотні "шахедів" і не тільки: як спрацювала ППО

Ворог бив із чотирьох напрямків

У ніч проти середи, 6 березня, Росія атакувала Україну кількома групами "шахедів". Загалом росіяни застосували для удару по нашій країні 42 ударні безпілотники, а також 5 зенітних керованих ракет С-300.

У Повітряних силах України повідомили, що ракети росіяни запускали з окупованих територій Донецької області. Пуски "шахедів" ворог робив з чотирьох напрямків – Чауда та Балаклава – Крим, а також з території Курської області та Приморсько-Ахтарська (РФ).

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби. Внаслідок бойової роботи збито 38 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", вночі росіяни атакували "шахедами" Суми. У різних частинах міста сталося три прильоти. Є постраждалі та руйнування. Розпочав роботу штаб із ліквідації наслідків російських ударів.