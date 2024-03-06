Росіяни запустили кілька груп "шахедів" по Україні: Одеса знову постраждала

Вибухи були чутні у Київській та Одеській областях

Російські окупанти знову влаштували нічний терор України та запустили кілька груп безпілотників із різних напрямків. Більшість із них попрямувала у бік Одеси.

Згідно з повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, дрони були запущені після опівночі з півночі та сходу України, а також з району Чорного моря. Таким чином під час тривоги їх помічали у Київській, Чернігівській, Полтавській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій та інших областях.

Щодо Одеської області, то туди було направлено одразу кілька груп БПЛА, які, як і на день раніше, атакували місто кількома хвилями.

За даними моніторингових груп також з’явилися повідомлення про пожежу та пошкоджені житлові будинки в Одесі. Також у мережі з’явилася інформація, що у деяких із них вибило вікна. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Як повідомлялося раніше, у ніч на вівторок, 5 березня, Одеса зазнала масштабного нальоту російських безпілотників. У місті було чути численні вибухи, дрони кружляли над житловими та промисловими районами міста та передмістя. В Одеському районі пошкоджено будинки рекреаційного об'єкта. Спалахнула пожежа, але її було оперативно ліквідовано.