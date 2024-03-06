Россияне запустили несколько групп "шахедов" по Украине: Одесса опять пострадала

Взрывы были слышны в Киевской и Одесской областях

Российские оккупанты вновь устроили ночной террор Украины и запустили несколько групп беспилотников с разных направлений. Большая часть из них направилась в сторону Одессы.

Согласно сообщениям Воздушных сил ВСУ дроны были запущены после полуночи с севера и востока Украины, а также с района Черного моря. Таким образом, во время тревоги их замечали в Киевской, Черниговской, Полтавской, Херсонской, Николаевской, Винницкой и других областях.

Что касается Одесской области, то туда было направлено сразу несколько групп БПЛА, которые, как и днем ранее, атаковали город несколькими волнами.

Согласно данным мониторинговых групп также появились сообщения о пожаре и поврежденных жилых домах в Одессе. Также в сети появилась информация, что в некоторых из них выбило окна. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник, 5 марта, Одесса подверглась масштабному налету российских беспилотников. В городе были слышны многочисленные взрывы, дроны кружили над жилыми и промышленными районами города и пригорода. В Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Вспыхнул пожар, но он был оперативно ликвидирован.