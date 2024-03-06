Ракетный удар по Одессе: СМИ пишут, что на встречу с Зеленским туда приехал премьер страны НАТО

Визит европейского политика не анонсировали

В среду, 6 марта, в Украину с неанонсированным визитом прибыл премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. У него запланирована встреча в Одессе с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Newsit. В материале указывается, что визит политика продлится несколько часов. После этого он отправится в Бухарест на съезд Европейской народной партии.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский посетил Афины в августе 2023 года. В ходе своего визита он заявил, что Греция будет тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО этой страны в Черноморской акватории.

Стоит отметить, что с момента полномасштабного вторжения РФ Греция продолжает поддерживать Украину в ее борьбе против страны-агрессора. 1 марта специальный представитель Греции в Украине Спирос Лампридис сообщил, что его страна рассматривает возможность увеличения военной помощи Украине.

Тем временем российские оккупанты в очередной раз атаковали город с воздуха. В районе 11:00 утра в городе прогремели взрывы. По предварительным данным есть попадание. Над городом поднялся столб дыма. Вероятно, оккупанты били по городу баллистикой.

Напомним, минувшей ночью россияне массированно атаковали Украину "шахедами", в частности под ударом была и Одесса. В городе работала ПВО.