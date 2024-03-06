Ракетний удар по Одесі: ЗМІ пишуть, що на зустріч із Зеленським туди приїхав прем’єр країни НАТО

Візит європейського політика не анонсували

У середу, 6 березня, в Україну з неанонсованим візитом прибув прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. У нього запланована зустріч в Одесі із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Newsit. У матеріалі зазначається, що візит політика триватиме кілька годин. Після цього він вирушить до Бухаресту на з’їзд Європейської народної партії.

Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський відвідав Афіни у серпні 2023 року. В ході свого візиту він заявив, що Греція тренуватиме українських пілотів на винищувачах F-16. Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО цієї держави у Чорноморській акваторії.

Варто зазначити, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ Греція продовжує підтримувати Україну у боротьбі проти країни-агресора. 1 березня спеціальний представник Греції в Україні Спірос Лампрідіс повідомив, що його країна розглядає можливість збільшення військової допомоги Україні.

Тим часом російські окупанти вкотре атакували місто з повітря. У районі 11:00 ранку у місті пролунали вибухи. За попередніми даними, є попадання. Над містом піднявся стовп диму. Ймовірно, загарбники били по місту балістикою.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни масовано атакували Україну "шахедами", зокрема, під ударом була і Одеса. У місті працювала ППО.