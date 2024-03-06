Потужний вибух пролунав в Одесі, у мережі пишуть про приліт

У цей час в області біла оголошено повітряну тривогу

В Одесі незадовго до 11 години середи, 6 березня, пролунав потужний вибух. За попередніми даними, є влучення, в небо піднімається дим.

Telegram-канал "Кримський вітер" пише, що росіяни запустили ракету Одесою з Джанкойського району. За даними джерела, пуск ракети "Іскандер-М" був об 11:40.

Голова Одеської ОВ Олег Кіпер закликав мешканців Одеси перебувати у укриттях. Він написав про це о 10.44.

У Telegram-каналі "Одеса INFO" опублікували фото диму, що виник на місці. Там пишуть, що за наявною інформацією це був "Іскандер М" або корейський аналог, тобто балістика.

Тривогу на Одещині було оголошено о 10:40. Об 11:18 її скасували.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни масовано атакували Україну "шахедами", зокрема, під ударом була й Одеса. У місті працювала ППО.

Також у ніч на 6 березня сталося три прильоти в Сумах. Росіяни вдарили містом чотирма безпілотниками. Вони цілилися по лікарні, але один дрон був збитий підлітом до міста, а курс інших був змінений. Пошкоджено житлові будинки, постраждали п’ятеро людей, у тому числі одна дитина.

Як повідомлялося раніше, у ніч на вівторок, 5 березня, Одеса зазнала масштабного нальоту російських безпілотників. У місті було чути численні вибухи, дрони кружляли над житловими та промисловими районами міста та передмістя. В Одеському районі пошкоджено будинки рекреаційного об’єкту. Спалахнула пожежа, але її було оперативно ліквідовано.