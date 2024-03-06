В результате ракетного удара РФ по порту Одессы пятеро погибших, есть раненные: подробности

Что известно о ракетном терроре

В среду, 6 марта, в результате российского удара по портовой инфраструктуре Одессы погибло пять человек. В настоящее время ведутся следственные действия.

Об этом сообщил спикер ВМС капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в комментарии "Украинской правде". По его словам, сейчас устанавливаются все обстоятельства.

"6 марта враг нанес удар по портовой инфраструктуре города. Есть погибшие в количестве 5 человек. Ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства очередного военного преступления Российской Федерации".

Напомним, что около 11:00 утра в городе раздались взрывы. По предварительным данным, есть попадание. Вероятно, захватчики били по городу баллистикой.

В этот момент вместе с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в городе находился президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что видел удар РФ по Одессе.

"Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, ранены", — сказал он. он.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 6 марта россияне атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во время воздушной тревоги жители Хмельницкой области слышали звуки взрывов. В пределах области силы ПВО сбили 6 вражеских беспилотников.