Смерть приближается: появилось видео последних минут корабля "Цезарь Куников", потопленного ГУР

Корабль сдетонировал внутри

В сети опубликовали, вероятно, последнее видео с российского большого десантного корабля "Цезарь Куников", который 14 февраля был уничтожен украинскими дронами. На нем видно, как оккупанты пытались до последнего отбиваться от оружия ГУР, но вместо успеха получали лишь удар за ударом.

Видеоролик опубликовал российский военный блогер Fighterbomber. По его словам, бой длился 20 минут. Один из дронов ГУР обездвижил посудину оккупантов, а все последующие уже били в него один за другим. К тому же какой-то БЭК (безэкипажный катер) частично вошел в пробоину, сделанную предыдущим и сдетонировал практически внутри, после чего, как он утверждает, корабль было уже не спасти.

Последние минуты жизни "Цезаря Куникова" выглядели следующим образом:

Напомним, российский корабль "Цезарь Куников" был уничтожен в акватории временно оккупированного Крыма в ночь на 14 февраля. Информацию официально подтвердили в Генштабе ВСУ. Примечательно, что еще в 2022 году уже был поврежден в Бердянске благодаря прицельности украинских военных. Однако судно осталось на плаву, его отправили на дополнительный ремонт. Также известно, что он принимал участие в войне России против Грузии. После потопления БДК оккупанты даже нашли виновных среди своих.