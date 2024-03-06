Смерть наближається: з'явилося відео останніх хвилин корабля "Цезар Куніков", потопленого ГУР

Корабель здетонував усередині

У мережі опублікували, ймовірно, останнє відео з російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" , який 14 лютого знищили українські дрони. На ньому видно, як окупанти намагалися до останнього відбиватися від зброї ГУР, але замість успіху отримували лише удар за ударом.

Відеоролик опублікував російський воєнний блогер Fighterbomber. За його словами, бій тривав 20 хвилин. Один із дронів ГУР знерухомив посудину окупантів, а всі наступні вже били в нього один за одним. До того ж якийсь БЕК (безекіпажний катер) частково увійшов у пробоїну, зроблену попереднім та здетонував практично всередині, після чого, як він стверджує, корабель було вже не врятувати.

Останні хвилини життя "Цезаря Кунікова" виглядали так:

Нагадаємо, російський корабель "Цезар Куніков" було знищено в акваторії тимчасово окупованого Криму в ніч проти 14 лютого. Інформацію офіційно підтвердили у Генштабі ЗСУ. Примітно, що ще 2022 року вже було пошкоджено у Бердянську завдяки прицільності українських військових. Однак судно залишилося на плаву, його відправили на додатковий ремонт. Також відомо, що він брав участь у війні Росії проти Грузії. Після потоплення БДК окупанти навіть знайшли винних серед своїх.