Брав участь у війні проти Грузії і вже був підбитий у Бердянську: що відомо про затоплений корабель "Цезар Куніков"

Він був побудований ще за радянських часів

Вранці у середу, 14 лютого, у Криму пролунали вибухи. Дрони Головного управління розвідки підбили російський десантний великий корабель "Цезар Куніков", він затонув.

Як повідомили джерела "Телеграфа" у ГУР, це була операція Головного управління розвідки. Вона виявилася успішною та відправила на дно черговий "російський військовий корабель".

"Цезар Куніков" (БДК-64) — це великий десантний корабель проекту 775 (775/II) Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що нині перебуває на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії. Він базувався в окупованому Севастополі, у складі 197 бригади десантних кораблів 30 дивізії.

БДК "Цезар Куніков" на репетиції Дня ВМФ РФ у липні 2019 року

У 2008 році корабель брав участь у бойових діях Чорноморського флоту під час війни у Грузії. 10 серпня 2008 був флагманом групи російських кораблів, які вступили в бій з групою грузинських катерів.

На сайті ЧФ РФ повідомляється, що "Цезар Куніков" має довжину 112,5 м, а ширину — 15 м. Він несе озброєння: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм "Град-М". Екіпаж корабля – 87 осіб.

У березні 2022 року "Цезар Куніков" вже зазнав атак у Бердянську: 12 травня він став на ремонт в окупованому Криму. На лівому борту корабля було видно пошкодження: великі вм’ятини, сіра фарба місцями була відсутня, на її місці – великі червоні плями, повідомляли "Крим.Реалії".

Як повідомляв "Телеграф", вдень 13 лютого, у Джанкойському районі анексованого півострова Крим стався потужний вибух. У місцевих пабликах писали, що навіть у сусідньому Червоногвардійському районі затремтіли шибки.