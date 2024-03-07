Во время воздушной тревоги в Сумах прогремел взрыв: подробности

Оккупанты совершили ракетную атаку по городу

В Сумах во время воздушной тревоги прогремел мощный взрыв. Оккупанты совершают атаку с Курской области России.

Об этом днем 7 марта сообщают корреспонденты "Телеграф". Взрыв раздался спустя несколько минут после объявления тревоги в городе.

Отметим, что мониторинговые Telegram-каналы пишут, что захватчики запустили по Сумам баллистическую ракету.

"Суммы – попадание ракеты С-300", — говорится в сообщении.

В связи с угрозой обстрелов со стороны оккупантов жителей всех областей, которые сейчас "красные" на карте воздушных тревог Украину, оставаться в безопасных местах и не покидать их до соответствующего распоряжения.

На данный момент официальной информации о происшествии нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 марта российские захватчики ударили по Одессе, когда там находился президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Как позже сообщили СМИ, вражеская ракета взорвалась буквально в 500 метрах от кортежа Зеленского и греческой делегации. Никто из них не пострадал.