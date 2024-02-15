Упали обломки: стало известно о повреждениях домов на Киевщине в ходе ракетной атаки

На местах уже работают соответствующие службы

В Бучанской общине Киевской в результате ракетной атаки по Украине утром 15 февраля были повреждены жилым домам. К счастью, обошлось беж жертв и пострадавших.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает городской глава Бучи Анатолий Федорук. По его словам, в целом біли повреждены пять частных домов. Из-за падения обломков выбиты окна, а также повреждена крыша.

На местах уже работают соответствующие службы. Также сегодня специальная комиссия будет фиксировать последствия атаки на район. Она обсчитывает убытки, а уже после потом решается вопрос о выделении помощи тем, чье жилье пострадало.

"Бучанский горсовет будет содействовать в помощи людям, подвергшимся российскому террору. Снова", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе утренней ракетной атаки взрывы также прогремели в Хмельницкой области. Позже стало известно о прилете. Информацию подтвердили в Хмельницкой областной военной администрации. Как оказалось, повреждения получил гражданский объект На месте работают соответствующие службы.