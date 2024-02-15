Упали уламки: стало відомо про пошкодження будинків на Київщині під час ракетної атаки

На місцях уже працюють відповідні служби

У Бучанській громаді Київській внаслідок ракетної атаки по Україні вранці 15 лютого було пошкоджено житлові будинки. На щастя, обійшлося біж жертв і постраждалих.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє міський голова Бучі Анатолій Федорук. За його словами, загалом було пошкоджено п’ять приватних будинків. Через падіння уламків вибито вікна, а також пошкоджено дах.

На місцях уже працює відповідна служба. Також сьогодні спеціальна комісія фіксуватиме наслідки атаки на район. Вона обраховує збитки, а вже потім вирішується питання про виділення допомоги тим, чиє житло постраждало.

"Бучанська міськрада сприятиме у допомозі людям, які зазнали російського терору. Знову", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час ранкової ракетної атаки вибухи також пролунали у Хмельницькій області. Пізніше стало відомо про приліт. Інформацію підтвердили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Як виявилось, пошкодження отримав цивільний об’єкт На місці працюють відповідні служби.