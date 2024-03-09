Ворог зранку гатив по кількох областях: на Дніпропетровщині загинув підліток, деталі
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По Одесі випустили ракету з тактичної авіації
У ніч навпроти суботи, 9 березня, на Дніпропетровщині та Одещині пролунали вибухи. У Нікопольському районі внаслідок ракетної атаки загинув підліток.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram. Він також додав, що зранку Червоногригорівську громаду було обстріляно з балістичного озброєння.
"Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. "Важкий"", — написав Лисак.
Через ворожу атаку пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, лінію електропередач і газогін.
Також Лисак написав, що вночі атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок удару виникла пожежа на промисловому підприємстві.
"П'ять безпілотників збили захисники неба над Криворізьким районом цієї ночі. Але було й попадання промисловим підприємством. Там виникла пожежа", — заявив голова Дніпропетровської ОВА.
Неспокійно зранку 9 березня було і на Одещині. Сили оборони півдня України повідомили, що окупанти з тактичної авіації випустили ракету Х-31. Вона влучила в поле поза межами населеного пункту. Внаслідок атаки люди та інфраструктура не постраждали.
Зауважимо, що цієї ночі росіяни випустили по Україні 15 "Шахедів". Сили ППО збили 12 дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.
Раніше "Телеграф" писав, що у російському місті Таганрог пролунали потужні вибухи вночі.