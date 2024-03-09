Ворог зранку гатив по кількох областях: на Дніпропетровщині загинув підліток, деталі

По Одесі випустили ракету з тактичної авіації

У ніч навпроти суботи, 9 березня, на Дніпропетровщині та Одещині пролунали вибухи. У Нікопольському районі внаслідок ракетної атаки загинув підліток.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram. Він також додав, що зранку Червоногригорівську громаду було обстріляно з балістичного озброєння.

"Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. "Важкий"", — написав Лисак.

Через ворожу атаку пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, лінію електропередач і газогін.

Також Лисак написав, що вночі атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок удару виникла пожежа на промисловому підприємстві.

"П'ять безпілотників збили захисники неба над Криворізьким районом цієї ночі. Але було й попадання промисловим підприємством. Там виникла пожежа", — заявив голова Дніпропетровської ОВА.

Неспокійно зранку 9 березня було і на Одещині. Сили оборони півдня України повідомили, що окупанти з тактичної авіації випустили ракету Х-31. Вона влучила в поле поза межами населеного пункту. Внаслідок атаки люди та інфраструктура не постраждали.

Зауважимо, що цієї ночі росіяни випустили по Україні 15 "Шахедів". Сили ППО збили 12 дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

Раніше "Телеграф" писав, що у російському місті Таганрог пролунали потужні вибухи вночі.