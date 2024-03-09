В російському місті Таганрог лунають потужні вибухи: росіяни скиглять про атаку БПЛА (відео)

Російська влада традиційно пише, що "все збили". Місцеві мешканці не згодні

Російський Таганрог вночі 9 березня масовано атакували безпілотники. Із різних частин міста повідомляли про сильні вибухи. Попередньо, є влучання в декілька об'єктів на території російського міста.

Про це пишуть місцеві канали. Також вони публікують відеозаписи, зроблені місцевими мешканцями.

Росіяни пишуть в коментарях, що могли бути влучання відразу по двох російських військових об'єктах. Нібито могло постраждати державне підприємство "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва", яке займається важким літакобудуванням. Ще одна версія, куди могли влучити безпілотники – Таганрозький металургійний завод.

Російська влада тим часом традиційно заявляє, що "усе збито". За заявою гауляйтера Ростовської області Василя Голубєва, протягом півтори години Таганрог атакували безпілотники, які нібито було знищено. При цьому навіть російські пропагандисти повідомили про атаку щонайменше двадцяти БПЛА, зазначили, що атакували, скоріше за все, завод імені Берієва та визнали, що у місті лунали численні вибухи.

Тим часом раніше ми писали, що росіяни розмістили ще один літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на аеродромі у місті Таганрог. Літак потрапив на супутникові знімки спочатку у вересні 2023 року, а після перевірки виявилося, шо станом на 29 лютого 2024 він все ще базується там. Тому не виключається, що ціллю міг бути саме він.

Втім, якщо мішенню став металургійний комбінат – це теж добре. Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 24 лютого українські безпілотники завдали удару по російському місту Липецьк. Мішенню атаки став місцевий металургійний комбінат, який працює на забезпечення війни російських терористів в Україні, було чутно потужні вибухи.

А 7 березня невідомий безпілотник атакував металургійний завод "Северсталь" в Череповці. Внаслідок удару було виведено з ладу індукційну доменну піч №4, можливо, що назавжди.