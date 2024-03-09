В российском городе Таганрог раздаются мощные взрывы: россияне скулят про атаку БПЛА (видео)

Российские власти традиционно пишет, что "все сбили". Местные жители не согласны

Российский Таганрог ночью 9 марта массированно атаковали беспилотники. Из разных частей города сообщали о сильных взрывах. Предварительно есть попадание в несколько объектов на территории российского города.

Об этом пишут местные каналы. Также они публикуют видеозаписи, сделанные местными жителями.

Россияне пишут в комментариях, что могли быть попадания сразу по двум российским военным объектам. Якобы могло пострадать государственное предприятие "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева", занимающееся тяжелым самолетостроением. Еще одна версия, куда могли попасть беспилотники – Таганрогский металлургический завод.

Российские власти тем временем традиционно заявляют, что "все сбито". По заявлению гауляйтера Ростовской области Василия Голубева, в течение полутора часов Таганрог атаковали беспилотники, которые якобы были сбиты. При этом даже российские пропагандисты сообщили об атаке не менее, чем двадцати БПЛА, отметили, что атаковали, скорее всего, завод имени Бериева и признали, что в городе звучали взрывы.

Между тем, ранее мы писали, что россияне разместили еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме в городе Таганрог. Самолет попал на спутниковые снимки сначала в сентябре 2023 года, а после проверки оказалось, что по состоянию на 29 февраля 2024 года он все еще базируется там. Поэтому не исключается, что целью мог быть именно он.

Впрочем, если мишенью стал металлургический комбинат – это тоже хорошо. Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 24 февраля украинские беспилотники нанесли удар по российскому городу Липецк. Мишенью атаки стал местный металлургический комбинат, работающий на обеспечение войны российских террористов в Украине, были слышны мощные взрывы.

А 7 марта неизвестный беспилотник атаковал металлургический завод "Северсталь" в Череповце. В результате удара была выведена из строя индукционная доменная печь №4, возможно, что навсегда.