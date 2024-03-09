ISW: В Авдіївці росіянам вдалося влаштувати тактичну несподіванку, але це не показник

Не варто думати, що тепер усі підрозділи росіян стануть такими ж тактичними геніями

Деякі російські підрозділи, схоже, покращили свої тактичні можливості. Про це свідчить те, що росіянам вдалося використати обмежену тактичну раптовість в останні тижні боїв за Авдіївку.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 8 березня із посиланням на публікацію українського військового оглядача Костянтина Машовця. Зазначається, що окремим російським підрозділам вдалося засвоїти тактичні прийоми, які дозволили їм трохи адаптувати свої тактики наступальних операцій.

"Український військовий оглядач Костянтин Машовець опублікував 8 березня ретроспективу зусиль Росії із захоплення Авдіївки, в якій він заявив, що російські війська змогли тактично перегрупуватися і перенести тактичний фокус своїх наступальних операцій з півночі Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки. Машовець заявив, що російські війська досягли цього перегрупування та тактичної зміни, хоча українські сили повністю не усвідомили, що перегрупування змістило тактичний фокус Росії", – зазначається у повідомленні.

Аналітики зазначають, що росіяни почали атаку через Авдіївку після того, як мали тактичні успіхи на північному сході від міста. Ніхто не чекав, що терористи спробують навпростець йти через місто замість того, щоб далі дотримуватися тактики охоплення з флангів.

Тому це, враховуючи повну відсутність "туману війни" на фронті, заслуговує на увагу – чи не вперше росіянам вдалося досягти елементів тактичної раптовості. Втім, це не означає, що інші російські підрозділи раптово стануть демонструвати такі ж тактичні рішення.

"Повідомлення про здатність Росії зробити це біля Авдіївки не обов'язково свідчить про ширший потенціал Росії. Російські війська продемонстрували обмежену адаптацію тактичного рівня на певних ділянках фронту, але поширені тактичні невдачі Росії по всій Україні дозволяють припустити, що російське військове командування не засвоїло і не поширило всі можливі тактичні адаптації серед усіх різних угруповань російських військ, що діють в Україні", – резюмують експерти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ЗСУ прокоментували "неіснуючу" лінію оборони в районі Авдіївки. Дмитро Лиховій заявив, що всі, хто так каже, насамперед зневажають українських військових.

Російські окупанти після захоплення Авдіївки не закінчили свій наступ. Однак наразі Силам оборони вдалося зупинити його.