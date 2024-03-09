ISW: В Авдеевке россиянам удалось устроить тактическую неожиданность, но это не показатель

Не стоит полагать, что теперь все подразделения россиян станут такими же тактическими гениями

Некоторые русские подразделения, похоже, улучшили свои тактические возможности. Об этом свидетельствует то, что россиянам удалось использовать ограниченную тактическую внезапность в последние недели боев за Авдеевку.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 8 марта со ссылкой на публикацию украинского военного обозревателя Константина Машовца. Отмечается, что отдельным русским подразделениям удалось усвоить тактические приемы, которые позволили им несколько адаптировать свои тактики наступательных операций.

"Украинский военный обозреватель Константин Машовец опубликовал 8 марта ретроспективу усилий России по захвату Авдеевки, в которой он заявил, что российские войска смогли тактически перегруппироваться и перенести тактический фокус своих наступательных операций с севера Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки. Машовец заявил, что российские войска достигли этой перегруппировки и тактической смены, хотя украинские силы полностью не поняли, что перегруппировка сместила тактический фокус России", – отмечается в сообщении.

Аналитики отмечают, что россияне начали атаку через Авдеевку после того, как имели тактические успехи к северо-востоку от города. Никто не ожидал, что террористы попытаются идти напрямик через город вместо того, чтобы дальше придерживаться тактики охвата с флангов.

Поэтому это, учитывая полное отсутствие "тумана войны" на фронте, заслуживает внимания – едва ли не впервые россиянам удалось достичь элементов тактической внезапности. Впрочем, это не значит, что другие российские подразделения внезапно станут демонстрировать такие же тактические решения.

"Сообщение о способности России сделать это у Авдеевки не обязательно свидетельствует о более широком потенциале России. Российские войска продемонстрировали ограниченную адаптацию тактического уровня на определенных участках фронта, но распространенные тактические неудачи России по всей Украине позволяют предположить, что российское военное командование не усвоило и не распространило все возможные тактические адаптации среди всех разных группировок российских войск, действующих в Украине", – резюмируют эксперты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ВСУ прокомментировали "несуществующую" линию обороны в районе Авдеевки. Дмитрий Лиховий заявил, что все, кто так говорит, в первую очередь презирают украинских военных.

Российские оккупанты после захвата Авдеевки не закончили свое наступление. Однако Силам обороны удалось остановить его.