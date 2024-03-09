Враг утром гатил по нескольким областям: на Днепропетровщине погиб подросток, детали

По Одессе выпустили ракету из тактической авиации

В ночь на субботу, 9 марта, на Днепропетровщине и Одесщине прогремели взрывы. В Никопольском районе в результате ракетной атаки погиб подросток.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram. Он также добавил, что утром Красногригорьевская община была обстреляна из баллистического вооружения.

"Погиб 16-летний парень. Еще один, 22 лет, в больнице. "Тяжелый"", — написал Лысак.

Из-за вражеской атаки поврежден частный дом, хозяйственное сооружение, линия электропередач и газопровод.

Также Лысак написал, что ночью атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате удара возник пожар на промышленном предприятии.

"Пять беспилотников сбили защитники неба над Криворожским районом этой ночью. Но было и попадание в промышленное предприятие. Там возник пожар", — заявил глава Днепропетровской ОВА.

Неспокойно утром 9 марта было и в Одесской области. Силы обороны юга Украины сообщили, что оккупанты из тактической авиации выпустили ракету Х-31. Она попала в поле вне населенного пункта. В результате атаки люди и инфраструктура не пострадали.

Отметим, что в эту ночь россияне выпустили по Украине 15 "Шахедов". Силы ПВО сбили 12 дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

Ранее "Телеграф" писал, что в российском городе Таганрог прогремели мощные взрывы ночью.